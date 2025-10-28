Правоохоронці повідомили про підозри двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній у розкраданні понад 90 мільйонів гривень під час закупівель дронів для Сил оборони України.

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За даними слідства, після ухвалення змін до Державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку було виділено 30 мільярдів гривень на закупівлю БПЛА.

Тоді ж, як стверджують правоохоронці, у керівника одного з департаментів відомства виник план з постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їх перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження.

Таким чином, у травні-вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 безпілотників Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70–90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 мільйонів гривень.

Потім ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема, за кордоном.

Завдяки своєчасним діям НАБУ та САП накладено арешт на понад 4 мільйони доларів США на рахунках компаній за кордоном та 17 мільйонів гривень в Україні.

Наразі двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозри у розтраті коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Слідство триває, встановлюються інші ймовірні учасники оборудки.