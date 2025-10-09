НАБУ викрило прокурора ОГП та адвокатів на підбурюванні до хабаря у $3,5 млн

Детективи НАБУ спільно з САП викрили прокурора Офісу генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до надання хабаря у 3,5 мільйона доларів.

Про це йдеться в повідомленні антикорупційних органів.

Гроші нібито призначалися для передання прокурорам САП та суддям Вищого антикорупційного суду (ВАКС) за закриття кримінального провадження, яке розслідують детективи НАБУ.

За даними слідства, з 10 лютого по 18 вересня 2025 року адвокати, узгодивши дії з прокурором, пропонували підозрюваному у справі НАБУ розвʼязати питання про закриття провадження шляхом підкупу посадовців САП та ВАКС. Фігуранти справи взяли на себе посередництво в отриманні та передачі коштів. Сума хабаря зросла з початкових 2 мільйонів до 3,5 мільйона доларів США.

На момент викриття детективами НАБУ прокурор і адвокати отримали від підозрюваного 200 тисяч доларів. Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та документування їхньої діяльності.

Попередня правова кваліфікація: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України — "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".