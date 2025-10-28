НАЗК пропонує автоматичні виплати для викривачів корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запропонувало змінити закон, щоб автоматично та в коротші строки виплачувати винагороду викривачам корупції.

Про це в інтерв'ю Radio NV розказав голова НАЗК Віктор Павлущик.

Посадовець заявив, що НАЗК розробило зміни до законодавства з метою унормувати процес автоматичних виплат викривачам корупції, а також щодо однотипного визначення викривачів корупції у кримінальному, процесуальному та антикорупційному законодавстві.

"Тому що є дві винагороди викривачам, які ми реалізували в 2024 році за допомогою співпраці з Мінфіном, Держказначейством та Кабміном. Але бажано, щоб законодавством був передбачений спосіб автоматичного розрахунку цих коштів та виплати у коротший період часу», — сказав голова НАЗК.

Також Павлущик розповів, що НАЗК запустило портал, де викривачі можуть подавати заяви про корупційні правопорушення. За словами Павлущика, зараз до нього залучено близько 9 тисяч організацій, переважно загальнодержавного й вищого регіонального рівня, а також планується додати ще до 90 тисяч організацій, підприємств та установ. Павлущик зауважив, що статус викривача корупції отримали вже близько 150 людей і нагадав, що перші дві виплати було здійснено у 2024 році.

Закон про запобігання корупції гарантує викривачам корупційних злочинів винагороду у 10% завданих державі збитків або розміру хабаря, якщо вони перевищували прожитковий мінімум у 5 тисяч разів. Така винагорода не може бути більшою за 3 тисячі мінімальних зарплат, встановлених на час скоєння злочину.