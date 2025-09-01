Перейти до основного змісту
НАЗК запустило Реєстр прозорості через закон про лобіювання
НАЗК запустило Реєстр прозорості через закон про лобіювання

Марія Патока
Лобіювання
Голова НАЗК Віктор Павлущик. Суспільне Миколаїв/Роман Волинський

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило Реєстр прозорості. Це необхідно для виконання закону про лобіювання, який набрав чинності 1 вересня.

Про це повідомляє НАЗК.

За повідомленням НАЗК, Реєстр прозорості — це відкрита публічна платформа, яка збирає, обробляє й оприлюднює дані про суб’єктів лобіювання та їхню звітність. До реєстру потраплятимуть ті бізнеси, які бажатимуть відкрито впливати на державні рішення.

Голова НАЗК Віктор Павлущик у коментарі Укрінформ повідомив, що тепер вплив на прийняття рішень державними органами (урядом, парламентом тощо) має проходити через механізм лобіювання, а лобісти — зареєструватись для цього.

"Для бізнесу з'являється можливість відкрито і легально вливати на державні рішення — не через сірі механізми або неформальні зв'язки, а через зареєстровану лобістську діяльність. Це означає прозору участь у розробці законодавства, а також зниження корупційних ризиків. У підсумку — це покращення інвестиційного клімату, сприятливі умови для стабільної економіки та прогнозованих регуляторних рішень", — сказав Віктор Павлущик.

Закон про лобіювання є однією з євроінтеграційних вимог. Його прийняли у 2024 році. Закон встановлює термінологію, права, обов'язки та методи лобіювання, а також створює Реєстр прозорості, який формуватиме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

Лобіювання — це цілеспрямований вплив на органи державної влади та місцевого самоврядування, а також на їх посадових осіб, спрямований на них від імені іншої особи, організації або групи. Мета лобіювання — прийняття рішень задля захисту власних інтересів для бізнесу чи організацій. США стали першою країною, яка запровадила легальні механізми лобіювання. Лобіювання також легалізоване у Євросоюзі.

