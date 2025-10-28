Міністерство оборони України запустило в застосунку "Армія+" навчальний курс із бойової системи DELTA. Він дасть військовим стартові знання для роботи в екосистемі, яка допомагає Силам оборони бачити повну картину поля бою, планувати операції та координувати підрозділи.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Новий курс знайомить військових із принципами роботи в DELTA, дає практичні інструкції про користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосовувати систему під час виконання завдань.

Серед тем курсу – робота з картами в DELTA Monitor, аналіз місцевості, планування місій БпЛА у Mission Control, робота з цілями у Target Hub та відеоаналіз бою у Vezha.

"DELTA збирає й аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидше й узгоджено. Навчання через Армія+ дозволить тисячам військових швидко опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою», – зазначив заступник Міністра оборони України Юрій Мироненко.

Зазначається, що курс містить 11 модулів і понад 50 практичних уроків. Для закріплення знань передбачено проміжні тести і фінальний іспит.

На сьогодні в застосунку Армія+ доступно 16 навчальних курсів. За даними Міноборони, вже понад 140 000 військових проходять навчання у застосунку.