Повітряні сили: ППО знешкодила 26 із 38 дронів, є влучання на чотирьох локаціях

У ніч проти 28 жовтня Сили протиповітряної оборони знешкодили 26 із 38 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на чотирьох локаціях.
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили зранку 28 жовтня.
За даними Повітряних сил, у ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) військо РФ атакувало 38 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, близько 25 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 26 БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі та сході країни.
- Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА", — йдеться у повідомленні.