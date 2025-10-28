Генштаб: на фронті за добу 218 бойових зіткнень, РФ втратила 1060 військових

На фронті протягом минулої доби, 27 жовтня, зафіксовано 218 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 штурмів із боку війська РФ. Росія за добу втратила на війні 1060 військових.

Про це Генштаб ЗСУ повідомляє станом на 08:00 28 жовтня у своєму зведенні щодо російського вторгнення.

За уточненою інформацією, 27 жовтня військо РФ завдало 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснило 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 3435 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаударів по районах населених пунктів: Райгородок, Костянтинівка, Донецької області; Тернувате, Нове Запоріжжя Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів РФ.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили шість танків, 28 бойових броньованих машин, вісім артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 108 безпілотних літальних апаратів, 131 одиницю автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили десять атак російського війська. Також військо РФ завдало 10 авіаударів, застосувавши при цьому 24 керовані авіабомби, та здійснило 149 обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ 11 разів штурмувало позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка, Одрадне та у бік Бочкового.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак росіян. Українські оборонці відбивали штурмові дії війська РФ у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Зелений Гай та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало десять разів. Намагалося прорвати оборону у районах населених пунктів Середнє, Мирне, Шандриголове, Надія та Зарічне.

На Слов’янському напрямку військові РФ здійснили 11 спроб прориву у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка, Виїмка, Федорівка та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку окупанти РФ чотири рази атакували у районах Часового Яру, Оріхово-Василівки та Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку військо РФ здійснило 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 штурмів армії РФ у районах населених пунктів Никанорівка, Панківка, Сухецьке, Родинське, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Горіхове.

На Олександрівському напрямку військо РФ здійснило 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили три спроби російських підрозділів просунутись вперед в районах Малинівки та у бік Новомиколаївки.

Сили оборони відбили п’ять атак окупаційних військ на Оріхівському напрямку, в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку російське військо здійснило чотири безрезультатних спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.