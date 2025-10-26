Премʼєр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що створена штучним інтелектом міністерка країни з державних закупівель Діелла "вагітна" та "народить 83 ШІ-асистента" для депутатів парламенту Албанії.

Про це Еді Рама повідомив на Берлінському глобальному діалозі на тему "Революційні рішення для турбулентних часів".

"Я хочу поділитися, що Діелла вагітна. Ми очікуємо 83 дітей. Кожна дитина для 83 членів парламенту від Соціалістичної партії. Кожна дитина зі штучним інтелектом підтримуватиме одного депутата, робитиме нотатки, надаватиме пропозиції та підбиватиме підсумки сесій, коли депутати відсутні. Це знаменує собою нову еру інтеграції штучного інтелекту в албанську політику", — розповів Еді Рама.

Також під час конференції премʼєр-міністр Еді Рама похвалився, що країна відкрила усі шість переговорних кластерів про членство у Євросоюзі та очікує "скорішого закриття" кластерів та вступу до ЄС.

Також Еді Рама підтримав Україну у війні проти Росії та наголосив, що членство Албанії у ЄС має забезпечити країну від можливих агресій. Також він підтримав членство України у ЄС.

Створену штучним інтелектом міністерку зі справ держзакупівель Албанії на імʼя Діелла представили 11 вересня на засіданні Соціалістичної партії. Її функція — відповідати за усі держзакупівлі в країні. Уряд країни очікує, що штучний інтелект зробить держзакупівлі "на 100% непідкупними, а всі державні кошти, що проходить через тендерну процедуру, будуть на 100% прозорим".

Громадяни Албанії вже знайомі з Діеллою, адже вона керує платформою "e-Albania", яка надає доступ майже до всіх державних послуг країни у цифровому форматі.