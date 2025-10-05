Ілон Маск заявив, що через два тижні представить альтернативу Вікіпедії

Американський підприємець Ілон Маск оголосив, що його компанія xAI запустить нову платформу під назвою Грокіпедія (Grokipedia), яка стане конкурентом Вікіпедії. За словами Маска, бета-версію ресурсу представлять уже через два тижні.

Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Grokipedia, як пояснив підприємець, створена на базі штучного інтелекту Grok і має стати "масштабним покращенням Вікіпедії". Платформа аналізуватиме відкриті джерела, виявлятиме помилки, часткові правди або відсутній контекст і автоматично виправлятиме неточності у статтях.

"Grokipedia стане найбільшою й найточнішою базою знань для людей і штучного інтелекту — без упереджень і прихованих мотивів", — йдеться в повідомленні, яке Маск поширив у соцмережі X.

Як пояснюють розробники проєкту, завдяки Grok, Grokipedia прагне "максимальної правди через базові принципи та фізику". Вона замінить частково замасковані докази того, як працюють старі медіа, переписуючи їх із повним і точним контекстом, який прорізає весь "сміттєвий шум".