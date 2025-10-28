Стармер домовився з Ердоганом про продаж 20 винищувачів Eurofighter Typhoon

Велика Британія та Туреччина в понеділок, 27 жовтня, підписали угоду про те, що Анкара придбає в Лондона 20 бойових літаків-винищувачів Eurofighter Typhoon на 8 млрд фунтів стерлінгів (приблизно $10,67 млрд).

Про це повідомив у Х прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, який 27 жовтня був із візитом в Туреччині.

Момент підписання угод транслювався на сторінці турецького президента Реджепа Тайїпа Ердогана.

"Я розглядаю цю угоду як новий знак стратегічних відносин між нашими двома близькими союзниками", — прокоментував він.

А Стармер своєю чергою назвав угоду "перемогою для британських робітників, перемогою для нашої оборонної промисловості та перемогою для нашої безпеки".

На сайті британського уряду йдеться, що угода про підтримку турецьких військово-повітряних сил британськими винищувачами Typhoon посилить колективну оборону НАТО на південно-східному фланзі, підтримає робочі місця у Британії та "об'єднає військово-повітряні сили Великої Британії та Туреччини на довгі роки".

Як пише ВВС, близько 37% виробництва кожного літака зосереджене у Британії, включно х остаточним складанням винищувачів на заводах BAE Systems у Вортоні та Самлесбері в Ланкаширі.

Крім літаків, за словами Ердогана, переговори в Анкарі були присвячені торговельним та оборонним відносинам двох країн. Сторони "твердо налаштовані" збільшити обсяг торгівлі до $30 млрд, а потім до $40 млрд. Також Сполучене Королівство і Туреччина розглядають можливості спільних інвестицій у третіх країнах і налагоджуватимуть нові партнерські відносини в енергетиці та оборонній промисловості.

23 липня Велика Британія підписала попередню угоду про продаж винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині.

Довідка: Eurofighter Typhoon — багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його розробка розпочалася у 1983 році в рамках міжнародної програми Future European Fighter Aircraft.

Це спільний проєкт британської компанії BAE Systems Plc, Airbus SE та італійської Leonardo SpA. Літак вироблятиметься у Британії з використанням компонентів, які постачаються з Німеччини.