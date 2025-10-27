У понеділок, 27 жовтня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідає Туреччину на запрошення президента Реджепа Ердогана. Під час зустрічі сторони обговорять розвиток стратегічного партнерства між країнами та можливі шляхи врегулювання російсько-української війни.

Про це у соцмережі Х повідомив очільник директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Бурханеттін Дуран.

"Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер здійснить офіційний візит до Анкари 27 жовтня 2025 року на запрошення нашого президента. Під час переговорів будуть обговорені стратегічні відносини між Туреччиною та Великою Британією, засновані на тісному союзі, а також поточні регіональні та міжнародні події", — написав Дуран.

За даними турецького телеканалу NTV, під час переговорів сторони також обговорять шляхи мирного врегулювання російсько-української війни та питання відбудови Гази.

Окрему увагу планують приділити питанню постачанню винищувачів Eurofighter Typhoon. Очікується, що за підсумками зустрічі сторони підпишуть угоду про довгострокове придбання 40 таких літаків.

"Більшість цих літаків — це Eurofighter нового покоління, які зараз виробляються для Королівських ВПС. У рамках угоди Туреччина також придбає винищувачі Eurofighter у ВПС Катару та Оману. Першими винищувачами, які надійдуть у запас, стануть винищувачі, закуплені у ВПС Катару, літаки з Оману будуть передані після модернізації виробником", — йдеться у повідомленні.

Також з підписанням відповідної угоди розпочнеться процес навчання та орієнтації турецьких пілотів. Очікується, що після завершення цього процесу у Туреччині почне діяти перша ескадрилья винищувачів Eurofighter.

Нагадаємо, 23 липня, Велика Британія підписала попередню угоду про продаж винищувачів Eurofighter Typhoon Туреччині.

Довідка: Eurofighter Typhoon — багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його розробка розпочалася у 1983 році в рамках міжнародної програми Future European Fighter Aircraft.

Це спільний проєкт британської компанії BAE Systems Plc, Airbus SE та італійської Leonardo SpA. Літак вироблятиметься у Британії з використанням компонентів, які постачаються з Німеччини.