На півдні Сахаліну стався блекаут

На Далекому Сході Росії, на острові Сахалін, уранці 28 жовтня за місцевим часом сталося аварійне вимкнення електрики.

Про це повідомив губернатор Сахалінської області Валерій Лимаренко.

"Сьогодні о 7:40 ранку відбулося відключення електроенергії по всій південній частині Сахаліну. Я перевірив, уся генерація працює. Отже, проблема в електромережі, у трансформаторному господарстві. Зараз триває перевірка", — сказав він.

Не працювала Південносахалінська ТЕЦ. За словами глави регіону, вона готується до відновлення роботи, а частині мешканців відновили живлення. Про це написали й у "Сахаліненерго".

"Сьогодні в результаті роботи системою захистів відбулося розділення Сахалінської енергосистеми з поділом на південну і північну частини, з розвантаженням Південносахалінської ТЕЦ-1 до навантаження власних потреб", — написали в пресрелізі російські енергетики.

Як передають російські Telegram-канали, без електрики лишилися близько 100 тисяч людей на острові, зокрема, міста Южно-Сахалінськ, Корсаков, Долінськ, Холмськ, Вуглегірськ, Александровськ-Сахалінський, Макаров і Поронайськ.

Доповнено о 1:17. Губернатор Лимаренко пізніше зазначив, що причина аварії — падіння громовідводу на лінії електропередачі, що з'єднують дві ключові підстанції в Южно-Сахалінську: Центральну і Южносахалінську.