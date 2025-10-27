Реєстр збитків, завданих агресією Росії проти України (RD4U), отримав 67 тисяч заяв, 22 тисячі з них вже були проаналізовані й офіційно внесені до реєстру. Робота щодо можливості надання заяв особисто, а не онлайн, все ще триває.

Про це повідомив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, заяви очікують на подальший розгляд Компенсаційною комісією, яка має запрацювати упродовж наступного року. Частину заяв відхилили через невідповідність критеріям прийняття, а частину ще не обробила команда Реєстру.

"Заява за нашим статутом має відповідати трьом базовим критеріям. Перше: шкода має бути завдана на території України, включно з окупованими територіями, тобто в межах міжнародно визнаних кордонів. Друге – це має бути шкода, яка була завдана, починаючи з 24 лютого 2022 року. І третє – вона повинна мати фактичний зв'язок з агресією Російської Федерації. Якщо ми бачимо, що заява не відповідає хоча б одному із цих критеріїв, ми вимушені її відхилити”, — пояснив Ключковський.

Наразі, за словами Маркіяна Ключковського, Реєстр зосереджений на обробці “максимально великих груп заяв, які є прямолінійними та простішими в аналізі та у висновках про відповідність критеріям Реєстру”. Однак до частини заяв, які мають слабшу доказову базу з обʼєктивних причин (неможливість людини надати ці докази через відсутність доступу до окупованих територій — ред.), команда Реєстру планує повернутися пізніше.

Наразі в “Дії” можна подати заяви до Реєстру у 13 із запланованих 43 категорій. До кінця 2025 року відкриють 17 категорій, і тоді доступних категорій стане 30. Решту категорій відкриють до кінця першого кварталу 2026 року, причому категорії розбиті на три групи: від людей, від юридичних осіб/бізнесу та від держави.

Зараз відкриті тільки категорії від людей. Подачу для бізнесу обіцяють за кілька тижнів. Категорії — Втрата приватного підприємництва та Вимушене переміщення за межі України — працюють у бета-тестуванні з обмеженим доступом для реальних заяв і збором фідбеку для доопрацювань.

На питання Суспільного щодо можливості подачі заявки до реєстру персонально, а не через сайт, Маркіян Ключковський заявив, що робота над цим триває. Заявку можна буде подавати через ЦНАП.

"Щобільше, ми почали розробляти сценарії, за якими можуть бути створені — ми їх так поки що попередньо називаємо — мобільні групи, які будуть виїжджати на місця, наприклад, у села, або до людей, яким складніше добиратися до ЦНАПів. Це поки що такий проєкт, у нас мало конкретики поки що в цьому питанні, але ми бачимо в цьому потребу, запит від громади", — сказав Маркіян Ключковський.

Що відомо про Реєстр збитків

8 листопада 2023 року Верховна рада проголосувала за законопроєкт про Реєстр збитків, завданих Росією. Документ спрямований на захист прав та інтересів України та її громадян, зокрема, надає можливість подавати відомості щодо збитків, завданих через війну РФ, та сприяє утворенню компенсаційних механізмів.

22 березня 2024 року у Києві відкрили офіс Реєстру збитків, завданих Росією. В установі працюватимуть приблизно 10 людей: юристи й комунікаційники. І за кілька тижнів вони почнуть приймати заявки на отримання компенсації від людей. Як сказав виконавчий директор Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України Маркіян Ключковський, співробітники офісу почнуть із заяв першої категорії: збитки за знищене житло.

2 квітня у реєстр запрацював у "Дії". Через застосунок українці можуть подати заяви про знищену або пошкоджену нерухомість: приватний будинок, квартиру, дачний чи садовий будинок або інше житлове приміщення. Для подання заяви треба бути власником майна та мати Акт про обстеження від місцевої влади, це важливо.

Загалом Реєстр збитків прийматиме заяви щодо понад 40 категорій. Зокрема, щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення та переселення, втрати майна й доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині й довкіллю.