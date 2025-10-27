Віткоффа запросили до України — голова МЗС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що українська сторона запросила спеціального посланця Білого дому Стіва Віткоффа відвідати Київ разом з іншими високопосадовцями Сполучених Штатів Америки.

Про це міністр сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цахкною в Києві, повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і пан Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів", — заявив Сибіга.

Голова МЗС додав, що американські союзники не потребують додаткового запрошення до України, адже "воно завжди залишається відкритим".