Трамп заявив, що Віткофф мав 5-годинну зустріч з Путіним

Президент США Дональд Трамп розповів про 5-годинну зустріч між очільником Росії Путіним та спецпредставником США Стівом Віткоффом. За словами Трампа, Віткофф "має талант" переговорника.

Про це Дональд Трамп розповів під час візиту до Ізраїля, передає кореспондентка Суспільного.

За словами Трампа, Стів Віткофф мав би мати 20-хвилинну зустріч з Путіним. Але зустріч затягнулась. За результатами зустрічі, Трамп мав розмову з Віткоффом щодо деталей.

"Він розповів мені, що вони (з Путіним — ред.) говорили про багато цікавих речей. Вони говорили про російську агресію проти України. А про це не можна говорити 5 хвилин. Це талант. Це показує те, що ми можемо це зробити (зупинити війну, яку розпочала Росія проти України — ред.", — вважає Дональд Трамп.

За словами Трампа, Стів Віткофф та його талант ведення переговорів "був успішним" на прикладі переговорів між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

"Він хоче робити те, що правильно. Ми зробили це в Ізраїлі досить успішно", — заявив Трамп.

6 серпня спецпредставник американського президента Стів Віткофф відвідав російську столицю і мав там тригодинну зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Пізніше президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що Віткофф провів "продуктивну зустріч" з Путіним.