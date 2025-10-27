Впродовж минулої доби, 26 жовтня, на фронті зафіксовано 124 бойові зіткнення. Армія РФ найактивніше наступала на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Покровському напрямках. Також за добу Росія втратила на війні в Україні 800 військових.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 жовтня.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 83 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 202 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4039 обстрілів, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6190 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Залізничне, Нечаївка, Тернувате, Степногірськ, Веселянка, Новояковлівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві російські артилерійські системи.

Загалом, протягом 26 жовтня, втрати російських військ склали 800 солдатів. Також Сили оборони знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 547 безпілотних літальних апаратів та 138 одиниць автомобільної техніки.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося одне бойове зіткнення. РФ завдала два авіаційні удари, скинувши при цьому сім керованих авіаційних бомб, здійснила 154 обстріли, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 18 разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Кам’янки, Строївки та в напрямку Бологівки й Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять бойових зіткнень. ЗСУ зупинили штурмові дії у напрямку населених пунктів Піщане й Петропавлівка.

На Лиманському напрямку російське військо атакувало вісім разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Дерилове, Торське.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять наступальних дій у районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки.

На Краматорському напрямку минулої доби наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 14 атак у районах населених пунктів Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Софіївка, Плещіївка та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 34 штурмові дії у районах населених пунктів Іванівка, Родинське, Мирноград, Червоний Лиман, Паньківка, Лисівка, Удачне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Молодецьке та у напрямку населених пунктів Покровськ і Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку армія РФ вчора здійснила 14 атак поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Піддубне, Олександроград, Павлівка, Новогригорівка та в напрямку населеного пункту Рибне.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ зупинили дві спроби росіян просунутись уперед поблизу населених пунктів Малинівка та Зелений Гай.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили п’ять атак росіян на позиції українських військ поблизу населених пунктів Кам’янське, Новоандріївка, Степове та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку російське військо двічі атакувало позиції ЗСУ у напрямку Антонівського мосту — успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань РФ не виявлено.