Японія відправила місію на міжнародну космічну станцію

У Японії 26 жовтня успішно стартував космічний апарат HTV-X1 на ракеті-носії H3. Він має доставити припаси на Міжнародну космічну станцію (МКС).

Про це повідомили Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) та Associated Press.

JAXA запустило новий безпілотний вантажний космічний корабель HTV-X1 на борту сьомої ракети-носія H3. Ракета стартувала з космічного центру Танегасіма вранці.

В дослідницькому агентстві заявили, що H3 здійснила політ за планом, і приблизно через 14 хвилин 4 секунди після старту було підтверджено відділення космічного апарата. Науковці мають зв'язок з ним і керують.

HTV-X1 плавно летить до МКС, ідеться в іншому пресрелізі. За планом HTV-X1 прибуде на міжнародну станцію через кілька днів — 30 жовтня. Захоплення за допомогою роботизованої руки Canadarm2 на МКС заплановано приблизно на 0:50 ранку 30 жовтня за токійським часом, а пристикування до МКС — на ніч.

Цей космічний апарат призначений для підключення до МКС на час до 6 місяців: він має доставити вантажі та вивезти відходи, а ще в нього є технічні місії під час орбітального польоту, коли HTV-X1 вже покине станцію.

Президент JAXA Хіроші Ямакава привітав запуск місії і вважає, що здатність Японії доставляти вантажі в космос є "основою автономної космічної діяльності".

У січні 2024 року Японія стала п'ятою країною в історії, чий космічний корабель здійснив посадку на місячну поверхню. Того ж року японські дослідники представили незвичний космічний апарат — крихітний супутник, виготовлений із дерева. Він створений, щоб перевірити ідею використання біорозкладаних матеріалів у космосі.