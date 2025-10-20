SpaceX вивела на орбіту вже 10 тисяч супутників Starlink

Компанія Ілона Маска SpaceX подолала позначку у 10 тисяч запущених супутників Starlink — це сталося через 56 додаткових апаратів, які 19 жовтня вивели на навколоземну орбіту за допомогою ракет Falcon 9.

Про це пише американське видання про технології The Verge.

Перші прототипи Starlink запустили в лютому 2018 року, а їхнє комерційне використання почалося у 2021. З 10 тисяч виведених за весь час супутників Starlink в експлуатації залишається 8608 — про це кажуть підрахунки Джонатана Макдавелла, з сайту якого The Verge бере дані. Термін служби супутників Starlink складає приблизно п'ять років. Після цього їх навмисно виводять з орбіти — і вони згорають в атмосфері.

SpaceX планує запустити понад 30 тисяч супутників з метою забезпечити швидкий інтернет по всьому світові. Схожі плани має проєкт Kuiper, який належить Amazon, а також низка компаній в Європі та Китаї. The Verge додає, що це викликає занепокоєння стосовно можливого перенасичення орбіти "сузір'ями супутників": вони зроблять менш безпечними майбутні космічні польоти.