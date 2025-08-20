WSJ: Маск передумав створювати власну партію і може підтримати Венса у 2028 році

За даними джерел, американський мільярдер Ілон Маск відмовляється від планів щодо створення своєї Американської партії й натомість може підтримати віцепрезидента Джей Ді Венса у 2028 році.

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами людей, обізнаних з його планами, Маск пригальмував свої плани щодо створення політичної партії. Він повідомив союзникам, що хоче зосередитися на своїх компаніях і не хоче відштовхувати впливових республіканців, створюючи третю партію, яка може відібрати виборців у Республіканської партії.

Зазначається, що Маск переглянув свою позицію щодо створення Американської партії, щоб представляти виборців США, незадоволених двома основними політичними партіями.

Як пише видання, останнім часом Маск зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, якого багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA. За даними джерел, Маск визнав, якщо він продовжить створювати політичну партію, то зіпсує свої стосунки з віцепрезидентом.

Деякі джерела повідомили, що Маск та його соратники розповіли близьким до нього людям, що він розглядає можливість використання частини своїх фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися на посаду президента у 2028 році. Раніше Маск витратив майже $300 млн на підтримку Трампа та інших республіканців на виборах 2024 року.

Союзники Маска заявили, що він офіційно не заперечує створення нової партії та може змінити свою думку з наближенням проміжних виборів.

Водночас Маск та його команда наразі не контактували з багатьма відомими людьми, які висловили б підтримку ідеї нової партії або могли б стати вирішальним ресурсом, щоб допомогти їй розпочати роботу, зокрема, допомагаючи потрапити до виборчих бюлетенів у ключових штатах. Його соратники скасували дзвінок наприкінці липня із зовнішньою групою, яка спеціалізується на організації кампаній третіх сторін. Учасникам повідомили, що зустріч скасовано, оскільки Маск хотів зосередитися на управлінні своїм бізнесом, повідомило джерело.

Маск та його пресслужба наразі це не коментували.

Як пише WSJ, рішення Маска відмовитися від планів створення третьої партії стане перемогою для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року. Історично склалося так, що треті партії часто виступають спойлерами та відволікають голоси від двох основних партій. Для Венса збереження Маска на своєму боці може виявитися вирішальним для його потенційних президентських амбіцій. У 2024 році політичний комітет Маска, America PAC, витратив мільйони в таких штатах, як Пенсильванія, щоб допомогти Трампу перемогти.

Що відомо про конфлікт між Трампом і Маском

На початку 2025 року Маск публічно посварився з Трампом, стверджуючи, що президент не сидів би в Овальному кабінеті без його підтримки, та критикуючи далекосяжний пакет податкових і видаткових пільг, який пропагував Трамп.

У липні Маск повідомив своїм понад 200 мільйонам підписників у соцмережі X, що він організує Американську партію для участі у виборах до Палати представників та Сенату наступного року.

Маск стверджував, що законопроєкт, підтриманий Трампом, містить занадто багато державних витрат. Маск, який очолював Міністерство ефективності уряду до того, як залишити адміністрацію Трампа наприкінці травня, погрожував підтримати праймериз проти республіканців, які проголосували за законопроєкт.

Водночас станом на серпень Маск і Трамп перестали сваритися в соціальних мережах, і Маск останнім часом не публікував у X жодних критичних дописів щодо Трампа чи республіканців. Наприкінці липня Трамп опублікував у Truth Social, що хоче, аби Маск та його бізнес “процвітали”, додавши, що їхній успіх – це добре для країни.

Раніше Трамп порушував питання про можливість розірвання федеральних контрактів Маска. Але адміністрація Трампа провела перевірку контрактів SpaceX і визначила, що більшість цих угод мають вирішальне значення для функціонування Міністерства оборони та Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, повідомляла раніше газета The Wall Street Journal.