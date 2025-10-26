Перейти до основного змісту
Туск: Зеленський сподівається, що війна не триватиме десять років
Надія Собенко
Дональд Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск проводить позачергове засідання уряду в канцелярії за участю військових та представників екстрених служб після порушення повітряного простору Польщі під час російської атаки на Україну, Варшава, Польща, 10 вересня 2025 року. REUTERS/Kacper Pempel

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що президент Володимир Зеленський в останній розмові розповів про готовність України воювати проти російського вторгнення ще кілька років і сподівання, що війна не триватиме десять років.

Про це Туск сказав в інтервʼю The Sunday Times.

Він зазначив, що Київ стурбований тим, яких наслідків війна завдасть українцям та економіці, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені (в четвер, – ред.), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", – сказав польський прем'єр.

