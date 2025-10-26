Туск: Зеленський сподівається, що війна не триватиме десять років

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск сказав, що президент Володимир Зеленський в останній розмові розповів про готовність України воювати проти російського вторгнення ще кілька років і сподівання, що війна не триватиме десять років.

Про це Туск сказав в інтервʼю The Sunday Times.

Він зазначив, що Київ стурбований тим, яких наслідків війна завдасть українцям та економіці, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років.

"Я не маю сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання полягає в тому, скільки жертв буде. Президент Зеленський сказав мені (в четвер, – ред.), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще два-три роки", – сказав польський прем'єр.