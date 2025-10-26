Україна отримає від Франції додаткові літаки Mirage 2000 та ракети для систем протиповітряної оборони. Відповідне рішення вже є.

Про це у вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський.

За його словами, тільки за один цей тиждень росіяни застосували проти України майже 1200 ударних дронів і вже 50 ракет різних типів – більшість якраз балістичні.

"За цей тиждень ми ще наблизились до необхідних рішень: була моя розмова з канцлером Німеччини, також ми говоримо з деякими іншими партнерами в Європі щодо "петріотів". Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів "Міраж" для України та ракет для ППО, Британія допомагатиме нам із ППО й надалі – теж ракетами, і у виробництві дронів-перехоплювачів", — сказав президент.

Зеленський також нагадав, що є також нові рішення про внески у програму PURL – Фінляндії та Іспанії.

"Це програма, щоб купувати американську зброю – ті ж таки ракети для «петріотів». Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європейцями, ми готуємо нові проєкти – буде більше нашого спільного виробництва зброї. І щоб світ міг говорити з Росією з позиції сили, ми самі в Україні маємо бути на сильних позиціях", — сказав він.