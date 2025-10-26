Партію "Альтернатива для Німеччини" підозрюють у шпигунстві на Росію

Парламентарі від праворадикальної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) можуть збирати інформацію про критичну інфраструктуру країни та передавати її Росії.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, міністр внутрішніх справ землі Тюрингія Георг Майєр заявив, що депутати від партії AfD використовують своє право на надсилання запитів до виконавчих органів місцевої влади земель країни. Так вони збирають інформації про транспортну інфраструктуру, водопостачання, цифрову інфраструктуру та енергопостачання Німеччини.

"З їхніми запитами складається враження, що AfD працює над переліком завдань, поставлених Кремлем", — сказав Георг Майєр.

За словами Майєра, тюрингське відділення партії "Альтернатива для Німеччини" подало до земельного парламенту 47 таких запитів лише за останні 12 місяців. Кожного разу вимоги до надання детальної інформації посилювались, уточнив міністр.

"Альтернатива Німеччині особливо зацікавлена ​​в ІТ та обладнанні, що використовується поліцією, наприклад, у сфері виявлення та захисту від безпілотників", – сказав Майєр.

Обладнання, що використовується в цивільному захисті, охороні здоров’я та діяльності Бундесверу, також є предметом запитів партії.

Лідер парламентської групи AfD у Землі Тюрингія Бйорн Гекке відкинув звинувачення Майєра. Він заявив, що у міністра внутрішніх справ землі немає доказів. Бйорн Гекке є контроверсійним політиком у Німеччині — він має судимість за використання забороненого гасла часів нацизму.

Та голова комітету Бундестагу з нагляду за розвідкою Марк Генріхманн заявив, що підозри міністра внутрішніх справ Тюрингії Георга Майєра небезпідставні.

"Я твердо переконаний, що Путін використовує AfD як інструмент для підслуховування, і що керівництво партії — хоч би як воно стверджувало протилежне — не має влади запобігти цій формі зради", — сказав Марк Генріхманн.

Він також додав, що депутатів від партії "Альтернатива для Німеччини" не обрали до комітету парламентського нагляду Бундестагу, який засідає виключно таємно та відповідає за моніторинг роботи федеральних розвідувальних служб. Все тому, що їх підозрюють у звʼязках з Росією.

2 травня в Німеччині "Альтернативу для Німеччини" визнали такою, що становить загрозу демократії та є екстремістською. Федеральне відомство з охорони конституції оцінило, що ідеологія партії ґрунтується на етнічному розумінні належності до народу, що суперечить основам демократії.

11 серпня німецький політик від AfD Тіно Хрупалла закликав Україну поступитися територіями Росії і критикував українських біженців у Німеччині. Він назвав РФ "найбільшою ядерною державою" та підкреслив, що російсько-українська війна "не є нашою".