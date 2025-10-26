Премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його уряд готовий поновити торгівельні переговори із США попри погрози від Дональда Трампа підвищити мита на імпорт з Канади на 10%.

Про це Марк Карні заявив на саміті країн південно-східної Азії ASEAN, передає Bloomberg.

"Канада готова розвивати прогрес, якого ми досягли в переговорах або дискусіях з нашими американськими колегами", — сказав Марк Карні журналістам після прибуття на саміт.

26 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив, що запровадить додаткові 10% мит на товари з Канади. Все через рекламний ролик, який опублікували у канадському штаті Онтаріо з цитатою експрезидента США Рональда Рейгана щодо мит на імпортні товари. У ролику подана цитата Рейгана з критикою мит.

Штат Онтаріо заявив, що зніме рекламний ролик з показів по телебаченню, та це не заспокоїло Дональда Трампа.

Дональд Трамп назвав слова Рейгана "фейком" та "шахрайством". Рональд Рейган дійсно критикував мита на імпорт та протекціонізм внутрішнього виробництва та виступав за лібералізацію та глобалізацію торгівлі.

Рейган повідомляв, що мита на імпорт забезпечували американське виробництво лише на короткий термін, а потім "руйнували економіку" через скорочення ринків та відсутність конкуренції. За словами Рейгана, саме ізоціолянізм та протекціонізм призвели до економічної кризи у 30-х роках 20-го століття в США, знаної як "Велика Депресія".

1 серпня Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно до USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових мит.

Канада вже кілька місяців безуспішно намагається укласти торговельне домовленість зі США. Водночас мита на канадську сталь та алюміній були підвищені до 50%.