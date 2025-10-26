Трамп оголосив про підвищення мит для Канади ще на 10%

Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення підвищити чинні мита на товари з Канади ще на 10%.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Через серйозне перекручування фактів і ворожі дії з їхнього боку я підвищую тарифи щодо Канади на 10% понад те, що вони сплачують зараз", — написав Трамп.

Глава Білого дому зазначив, що канадська влада замовила у США показ рекламного ролика з уривками промови 40-го президента США Рональда Рейгана, у якій той критикує мита та захищає принципи вільної торгівлі. Трамп наголосив, що відео- й аудіофрагменти було спеціально підібрано, щоб створити у глядачів хибне враження. Він додав, що канадська сторона не отримувала й не запитувала дозволу на внесення змін до промови Рейгана.

"Єдиною метою цього шахрайства була надія Канади на те, що Верховний суд США прийде їй на “допомогу” щодо мит, які вона використовувала протягом багатьох років, аби завдати шкоди Сполученим Штатам", — додав Трамп.

Відзначимо, що провінція Онтаріо — ключовий промисловий регіон Канади — розпочала рекламну кампанію з вимогою скасувати мита, запроваджені Трампом. Зокрема, кампанія включала показ роликів з уривками промови Рейгана в американських медіа.

Верховний суд США наразі розглядає питання законності багатьох мит, запроваджених Трампом щодо інших країн, включно з Канадою. Слухання мають розпочатися в листопаді.

Допис Дональда Трампа про мита Канади. Truth Social

1 серпня Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно до USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових мит.

Канада вже кілька місяців безуспішно намагається укласти торговельне домовленість зі США. Водночас мита на канадську сталь та алюміній були підвищені до 50%.