Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії

Незалежна кандидатка лівого спрямування Кетрін Конноллі здобула перемогу на президентських виборах в Ірландії, отримавши 63% перших преференційних голосів.

Про це повідомляє The Guardian.

68-річна політикиня стала 10-м президентом Ірландії та пообіцяла бути «президенткою для всіх», відстоюючи політику нейтралітету та посилення кліматичної політики.

"Ми разом можемо сформувати нову республіку, яка цінує кожного", — сказала вона під час оголошення результатів у Дублінському замку.

Конноллі є депутаткою парламенту від Голвея. Її кампанію підтримали ліві опозиційні партії та молоді виборці, зокрема завдяки активній присутності в соцмережах.

Головна суперниця Конноллі — представниця правлячої Fine Gael Гізер Гамфріс — здобула 29% голосів. Третім у бюлетені залишався кандидат від Fianna Fáil Джим Гевін, який раніше вибув із перегонів, але зібрав 7%.

Явка виборців склала 46%, що нижче за традиційні показники для президентських виборів в Ірландії. Крім того, понад 213 тисяч бюлетенів визнали недійсними — рекордна кількість, яку експерти пояснюють невдоволенням виборців обмеженим вибором.

Офіційна інавгурація Конноллі відбудеться наступного місяця.