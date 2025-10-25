Незалежна кандидатка лівого спрямування Кетрін Конноллі стане 10-ю президенткою Ірландії. Її головна суперниця Гезер Гамфріс визнала поразку ще до офіційного оголошення остаточних результатів.

Про це повідомляє ірландський національний мовник RTÉ.

Підрахунок голосів на президентських виборах в Ірландії, що відбулися 24 жовтня, засвідчив беззаперечну перемогу 68-річної незалежної кандидатки Кетрін Конноллі, після підрахунку більшості голосів вона має 64,1%. Її опонентка, кандидатка від урядової партії "Fine Gael", Гезер Гамфріс — 28,8%. Вона вже привітала Конноллі з перемогою та публічно визнала поразку.

"Я хочу привітати Кетрін Конноллі зі становленням наступною президенткою Ірландії. Кетрін буде президенткою для всіх нас, вона буде і моєю президенткою, і я щиро бажаю їй усього найкращого", — заявила Гамфріс.

Кетрін Конноллі, колишня юристка і депутатка від Голвея, йшла на вибори за підтримки коаліції лівих партій, зокрема Sinn Féin, Лейбористської партії та Соціал-демократів.

Конноллі також проголосувала на виборах. Преса помітила її біля Національної школи Кладда в місті Голуей, куди вона приїхала на велосипеді.

Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі залишає Національну школу Кладда в місті Голуей, графство Голуей, після того, як проголосувала на виборах президента Ірландії. Дата фото: п'ятниця, 24 жовтня 2025 року. Getty Images/Brian Lawless/PA Images

Попередні підрахунки голосів свідчать про її значну перевагу по всій країні. Зокрема, у її рідному виборчому окрузі Голвей-Вест (Galway West), за даними RTÉ, Конноллі здобула близько 77% голосів.

Кетрін Конноллі змінить на посаді Майкла Гіґґінса, який обіймав посаду президента два семирічні терміни поспіль і не міг балотуватися знову. Вона стане третьою жінкою на цій посаді в історії Ірландії.

У президентських змаганнях мав бути третій кандидат — представник від партії "Fianna Fáil" Джим Гевін. Як пише BBC, 6 жовтня він оголосив про своє зняття з "негайно". Гевін сказав, що "зробив помилку, яка не відповідає моєму характеру та стандартам, які я сам собі встановив". Він колишній менеджер і гравець у гельський футбол.