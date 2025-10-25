Перейти до основного змісту
В Ірландії обрали нову президентку: незалежна кандидатка Кетрін Конноллі здобула перемогу
В Ірландії обрали нову президентку: незалежна кандидатка Кетрін Конноллі здобула перемогу

Юрій Свиридюк
вибори президента Ірландії 2025, Кетрін Конноллі
Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі залишає Національну школу Кладда після того, як проголосувала на президентських виборах, Голуей, графство Голуей, Ірландія, 24 жовтня 2025 року. Getty Images/Brian Lawless/PA Images

Незалежна кандидатка лівого спрямування Кетрін Конноллі стане 10-ю президенткою Ірландії. Її головна суперниця Гезер Гамфріс визнала поразку ще до офіційного оголошення остаточних результатів.

Про це повідомляє ірландський національний мовник RTÉ.

Підрахунок голосів на президентських виборах в Ірландії, що відбулися 24 жовтня, засвідчив беззаперечну перемогу 68-річної незалежної кандидатки Кетрін Конноллі, після підрахунку більшості голосів вона має 64,1%. Її опонентка, кандидатка від урядової партії "Fine Gael", Гезер Гамфріс — 28,8%. Вона вже привітала Конноллі з перемогою та публічно визнала поразку.

"Я хочу привітати Кетрін Конноллі зі становленням наступною президенткою Ірландії. Кетрін буде президенткою для всіх нас, вона буде і моєю президенткою, і я щиро бажаю їй усього найкращого", — заявила Гамфріс.

Кетрін Конноллі, колишня юристка і депутатка від Голвея, йшла на вибори за підтримки коаліції лівих партій, зокрема Sinn Féin, Лейбористської партії та Соціал-демократів.

Конноллі також проголосувала на виборах. Преса помітила її біля Національної школи Кладда в місті Голуей, куди вона приїхала на велосипеді.

В Ірландії обрали нову президентку: незалежна кандидатка Кетрін Конноллі здобула перемогу
Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі залишає Національну школу Кладда в місті Голуей, графство Голуей, після того, як проголосувала на виборах президента Ірландії. Дата фото: п'ятниця, 24 жовтня 2025 року. Getty Images/Brian Lawless/PA Images

Попередні підрахунки голосів свідчать про її значну перевагу по всій країні. Зокрема, у її рідному виборчому окрузі Голвей-Вест (Galway West), за даними RTÉ, Конноллі здобула близько 77% голосів.

Кетрін Конноллі змінить на посаді Майкла Гіґґінса, який обіймав посаду президента два семирічні терміни поспіль і не міг балотуватися знову. Вона стане третьою жінкою на цій посаді в історії Ірландії.

У президентських змаганнях мав бути третій кандидат — представник від партії "Fianna Fáil" Джим Гевін. Як пише BBC, 6 жовтня він оголосив про своє зняття з "негайно". Гевін сказав, що "зробив помилку, яка не відповідає моєму характеру та стандартам, які я сам собі встановив". Він колишній менеджер і гравець у гельський футбол.

