У Таїланді у віці 93 років померла королева-мати Сірікіт

У віці 93 років померла королева-матір Таїланду Сірікіт. Її син Маха Вачіралонгкорн є нинішнім монархом країни, а вона протягом понад 60 років була дружиною попереднього короля Пхуміпона Адульядета.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву Бюро королівського двору.

Вказується, що Сірікіт померла у лікарні Бангкока. 17 жовтня у неї діагностували зараження крові.

У 2012 році Сірікіт перенесла інсульт і з того часу практично не брала участі в громадському житті. Її чоловік Пхуміпон помер у жовтні 2016 року після чого їхній син син Маха Вачіралонгкорн успадкував трон.

Монарх наказав влаштувати похорон Сірікіт з найвищими почестями, а також доручив членам королівської родини та королівським слугам дотримуватися жалоби протягом одного року.

Прем'єр-міністр Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що смерть Сірікіт є "великою втратою для країни". Він додав, що національний прапор буде приспущено на всіх урядових установах протягом 30 днів, а державні службовці будуть дотримуватися річної жалоби.

Королева Таїланду Сірікіт під час свого прибуття до Чайнатауна на святкування місячного Нового року в Бангкоку, Таїланд, 23 січня 2012 року

Що відомо про Сірікіт

Сірікіт Кітіякара народилася в 1932 році, коли відбувся перехід Таїланду від абсолютної монархії до конституційної. Вона була дочкою тайського посла у Франції.

У Парижі, де дівчина вчилася музики та мови, вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком — королем Пуміпоном Адульядетом, який провів частину свого дитинства у Швейцарії. Пара заручилася в 1949 році, а одружилась у Таїланді рік потому, коли Сірікіт було 17.

Вона часто разом із королем відвідувала віддалені села країни, просуваючи проєкти розвитку для найбідніших.

У 1976 році день народження Сірікіт, 12 серпня, став Днем матері та національним святом у Таїланді.

У подружжя було четверо дітей: нинішній король Маха Вачіралонгкорн та принцеси Уболратана, Сіріндхорн та Чулабхорн.