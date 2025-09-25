У Бангкоку біля лікарні обвалилася траса

У центру столиці Таїланду, міста Бангкок, обвалилася дорога в місці спорудження лінії метро. Постраждалих немає, ведеться слідство.

Про це інформують тайські медіа Bangkok Post та The Nation.

Інцидент трапився близько сьомої ранку в середу. Частина дороги Самсен перед лікарнею Ваджира в Бангкоку просіла, утворивши величезну яму завглибшки близько 20 метрів.

Зсув ґрунту відбувся на будівельному майданчику фіолетової лінії метро в Бангкоку. Обвал стався, коли провалився тунель, в якому пролягала лінія метро. Через пошкоджені труби яму ще й залило водою, що погіршило зсув.

Після обвалу в яму впали два електричні стовпи та поліцейський автомобіль. Постраждалих чи загиблих немає, але рух на трасі перекрили, а амбулаторні послуги в лікарні призупинили. Близько 3500 пацієнтів було евакуювали, хоча лікарні нічого не загрожує. А от однією з головних проблем після обвалу є безпека п'ятиповерхового поліцейського відділку на тій вулиці. Осідання ґрунту пошкодило кілька його фундаментних паль.

Прем'єр-міністр Анутін Чарнвіракул після огляду місця події заявив журналістам, що ремонт тунелю та дороги триватиме щонайменше рік.

А обвал розслідуватимуть спільно уряд Таїланду, місцева влада Бангкока та інженери.