На фронті протягом минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку. За добу на війні в Україні армія РФ втратила 910 військових. Загалом за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 1135990 солдатів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 25 жовтня.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 2 ракетних та 67 авіаційних ударів по українських населених пунктах та позиціях ЗСУ. Застосував 3 ракети та скинув 141 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб російських військ.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ЗСУ відбили 1 атаку армії РФ. Також противник завдав 3 авіаудари, застосувавши при цьому 6 керованих авіабомб, та здійснив 181 обстріл, зокрема 4 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 14 разів штурмував позиції підрозділів Сил оборони поблизу Вовчанська, Одрадного, Бологівки та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 4 атаки окупантів. ЗСУ відбивали штурмові дії противника у районах Степової Новоселівки та у бік Піщаного.

На Лиманському напрямку російське військо атакувало 10 разів. Намагалось прорвати оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Середнє, Мирне, Дробишеве та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку росіяни здійснили 5 спроб прориву в районах Виїмки, Серебрянки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку окупанти 1 раз атакували в районі Переїзного.

На Костянтинівському напрямку армія РФ 11 разів атакувала у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Предтечиного.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 52 штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 22 атаки поблизу населених пунктів Зелений Гай, Філія, Олександроград, Соснівка, Новогригорівка, Вербове, Олексіївка, Вишневе та Нововасилівське.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку підрозділів армії РФ. Вони намагались просунутись вперед в районі населеного пункту Охотниче.

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили 6 противника поблизу Степового та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку російські підрозділи здійснили 3 марні спроби наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.

Загалом, минулої доби втрати російського війська склали 910 солдатів. Також ЗСУ знешкодили 4 танки, 1 бойову броньовану машину, 15 артилерійських систем, 359 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 80 одиниць автомобільної техніки окупантів.