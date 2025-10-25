Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у двох районах спалахнули пожежі

Близько 03:50 ночі у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного удару, після чого у столиці пролунала серія потужних вибухів. Унаслідок атаки в Дарницькому та Деснянському районах спалахнули пожежі.

Про це повідомили у КМВА.

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала балістичне озброєння з північно-східного напрямку, а над містом працювали сили протиповітряної оборони.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що столицю атакували ракети.

“За попередньою інформацією, внаслідок атаки фіксуємо пожежі на кількох локаціях у лівобережній частині міста. Дані уточнюються,” — повідомив він.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Дарницькому районі вибито вікна в житловому будинку, на місці працюють рятувальники та швидка допомога.

За його даним, щонайменше одна людина постраждала в Дніпровському районі Києва. Медики надають допомогу на місці.