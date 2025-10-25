У ніч на 25 жовтня Росія запустила по Україні 62 дрони різних типів, а також вдарила 9 балістичними ракетами "Іскандер-М". У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 50 БПЛА та 4 ракети.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий російський повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00 ранку, протиповітряною обороною збито/подавлено 4 балістичні ракети та 50 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цього повітряного удару РФ зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

У Києві внаслідок удару балістичними ракетами у кількох районах спалахнули пожежі. Також відомо про щонайменше 8 постраждалих. На Дінпропетровщині через атаки ракетами, дронами та артилерії є загиблі та поранені.