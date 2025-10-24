У пʼятницю, 24 жовтня, група з кількох людей освистала президента Румунії Нікушора Дана, який прибув до міста Ясси на урочисту церемонію з нагоди 165-ї річниці заснування Університету Александру Іоана Кузи та Національного університету мистецтв Джордже Енеску.

Про це пише видання Hotnews.ro.

Зазначається, що румунський президент прибув до Ясс після засідання Європейської ради в Брюсселі та одразу направився до Національного театру, де проходила святкова церемонія.

Коли його автомобіль під’їхав до входу, група з кількох людей почала вигукувати: "Ганьба", "Зрадник", "Їдь в Україну" та "Ти найслабший президент".

Попри це, Дан помахав людям рукою та увійшов до будівлі театру.

Президентські вибори в Румунії

У грудні торік Конституційний суд країни скасував результати виборів, що відбулись у листопаді. Тоді переможцем у першому турі став проросійський кандидат Келін Джорджеску, але румунські спецслужби запідозрили РФ у втручанні у вибори, а Джорджеску заборонили балотуватися.

Перший тур позачергових президентських виборів відбувся 4 травня 2025 року. До другого туру пройшли ультраправий кандидат Джордже Сіміон (40,96% голосів) ("Альянс за Союз румунів") та незалежний кандидат, голова Бухареста Нікушор Дан (20,99% голосів).

18 травня у Румунії відбувся другий тур президентських виборів, за результатами якого переміг Дан, отримавши понад 54% голосів. Його опонент Сіміон, набрав понад 46%, після чого намагався оскаржити результати перегонів у Конституційному суді країни. Проте там підтвердили перемогу Дана, одноголосно відхиливши як "необґрунтоване" прохання Сіміона про анулювання президентських виборів.

Як пише Reuters, Нікушор Дан проводив кампанію, обіцяючи боротися з поширеною корупцією, підтримувати Україну та утримувати країну в європейському напрямку.

26 травня Дан склав присягу та офіційно став главою держави. Своїми пріоритетами він назвав сферу освіти, охорони здоров'я, правосуддя, економіку, навколишнє середовище та зовнішню політику Румунії.