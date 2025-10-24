Карні прокоментував припинення Трампом торговельних переговорів з Канадою

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні у пʼятницю сказав, що його країна готова продовжити переговори про торгівлю зі США, які були несподівано припинені напередодні.

Про це повідомляє CBC.

Перед посадкою на літак Карні сказав журналістам, що канадські урядовці вели "конструктивні" переговори зі своїми американськими колегами.

Він додав, що Канада "готова продовжити цей прогрес і розвивати його, коли американці будуть готові до таких обговорень".

23 жовтня Трамп оголосив про припинення торговельних перемовин між США та Канадою через те, що уряд канадської провінції Онтаріо запустив рекламу з цитатою Рональда Рейгана про тарифи.

Що відомо про рекламну кампанію Онтаріо

Йдеться про рекламний ролик, який 16 жовтня у соцмережі Х оприлюднив прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд.

"Офіційно: нову рекламну кампанію Онтаріо в США запущено. Ми використовуємо всі доступні для нас інструменти та не перестанемо відстоювати позицію проти американських тарифів для Канади", — йшлося у його дописі.

У ньому голос експрезидента США Рональда Рейгана із його радіозвернення 1987 року каже, що коли хтось пропонує запровадити тарифи на іноземний імпорт, то здається, що він діє патріотично, і "іноді ненадовго це спрацьовує — але лише на короткий час", але "в довгостроковій перспективі такі торговельні бар'єри завдають шкоди кожному американцеві — і робітникам, і споживачам".

Що відомо про торговельні переговори між США та Канадою

27 червня Трамп також казав, що припиняє всі торговельні перемовини з Канадою після того, як країна почала запроваджувати податок на цифрові послуги, спрямовані проти ІТ-корпорацій США. Згодом цей податок було скасовано.

1 серпня американський лідер підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві йшлося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим, відповідно до торговельної угоди USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових мит.