Трамп заявив про припинення торгівельних переговорів з Канадою: у чому причина

Американський президент Дональд Трамп оголосив про припинення торгівельних перемовин між США та Канадою.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
За словами очільника Білого дому, причиною став фейковий рекламний ролик, який нібито профінансувала влада канадської провінції Онтаріо. У ньому, як процитував Трамп повідомлення Фонду Рональда Рейгана, було без дозволу фонду використано запис виступу на радіо експрезидента США Рональда РейганаРональд Рейган — 40-й президент США у 1981–1989 роках. Помер у 2004 році., зроблений у 1987 році, де він казав про свободу торгівлі та імпортні мита.
"У зв'язку з їх кричущою поведінкою всі торгівельні переговори з Канадою негайно припиняються", – заявив він.
27 червня американський лідер також казав, що припиняє всі торгівельні перемовини з Канадою після того, як країна почала запроваджувати податок на цифрові послуги, спрямовані проти ІТ-корпорацій США. Згодом цей податок було скасовано.
1 серпня Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно торгівельної угоди USMCAУгода між Канадою, США та Мексикою., як і раніше, не підпадають під дію нових мит.