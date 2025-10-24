Трамп заявив про припинення торгівельних переговорів з Канадою: у чому причина

Американський президент Дональд Трамп оголосив про припинення торгівельних перемовин між США та Канадою.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

За словами очільника Білого дому, причиною став фейковий рекламний ролик, який нібито профінансувала влада канадської провінції Онтаріо. У ньому, як процитував Трамп повідомлення Фонду Рональда Рейгана, було без дозволу фонду використано запис виступу на радіо експрезидента США Рональда Рейгана, зроблений у 1987 році, де він казав про свободу торгівлі та імпортні мита.

"У зв'язку з їх кричущою поведінкою всі торгівельні переговори з Канадою негайно припиняються", – заявив він.

27 червня американський лідер також казав, що припиняє всі торгівельні перемовини з Канадою після того, як країна почала запроваджувати податок на цифрові послуги, спрямовані проти ІТ-корпорацій США. Згодом цей податок було скасовано.

1 серпня Трамп підписав указ про підвищення тарифів для Канади з 25% до 35%. У заяві підкреслювалося, що товари, на які поширюється пільговий тарифний режим відповідно торгівельної угоди USMCA, як і раніше, не підпадають під дію нових мит.