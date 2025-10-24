У суботу в Україні застосовуватимуть дві черги відключень — Укренерго

У суботу, 25 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Діятимуть до двох черг відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

"Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", — зазначили у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень з 07:00 до 23:00 – обсягом від 1 до 2 черг;

Графіки обмеження потужності з 08:00 до 23:00 – для промислових споживачів.

Обсяг застосування обмежень може змінитись. Інформація про графіки міститься на офіційних сторінках обленерго.