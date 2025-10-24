Японія піднімала винищувачі через проліт стратегічних бомбардувальників РФ

Японія піднімала в повітря винищувачі для спостереження за російськими військовими літаками, включаючи стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю, які пролетіли на межі японського повітряного простору вздовж узбережжя.

Про це повідомляє Reuters.

Японське міністерство оборони повідомило, що два бомбардувальники Ту-95 супроводжували два винищувачі Су-35. Вони спочатку летіли в напрямку японського острова Садо, а потім повернули на північ.

"Росія щодня проводить військові операції навколо нашої країни, одночасно вторгаючись в Україну — це реальність", — заявив міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі.

Міністерство оборони Росії підтвердило, що його бомбардувальники Ту-95 супроводжували винищувачі під час "рутинного патрулювання над нейтральними водами".

Інцидент стався за кілька годин до того, як новий прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі у своїй першій промові в парламенті пообіцяла прискорити нарощування оборонної потужності. Вона заявила, що військові дії РФ, а також Китаю і Північної Кореї, викликають "серйозне занепокоєння".

Такаїчі висловила захоплення "особливим глобальним партнерством" Японії з Україною. Вона також похвалила президента Володимира Зеленського та українців за мужність "щодня протистояти агресії".