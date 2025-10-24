Сполучені Штати цього разу не будуть представлені на засіданні Коаліції охочих, яке відбудеться у Лондоні. Участь у зустрічі бере президент України Володимир Зеленський.

Про це Суспільному повідомив співрозмовник, обізнаний із організацією зустрічі.

Як повідомило джерело, делегація від США не братиме участі у поточному засіданні.

Захід відбувається 24 жовтня у столиці Великої Британії. На ньому присутній президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Лондоні. Раніше він, зокрема, зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Світові лідери збираються сьогодні, 24 жовтня, у Лондоні на зустріч Коаліції охочих, щоб обговорити посилення тиску на Росію та шляхи подальшої допомоги Україні. Захід відбудеться як очно, так і віртуально. Про це поінформували в пресслужбі уряду Великої Британії.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер звернеться до європейських лідерів із трьома основними закликами. Серед них — вилучення російської нафти і газу зі світового ринку, завершення роботи з російськими суверенними активами для розблокування фінансування оборони України, а також збільшення поставок зброї великої дальності.

Окрім того, на зустрічі Кір Стармер оголосить про прискорення програми поставок ракет, щоб доставити 140 легких багатоцільових ракет в Україну цієї зими.