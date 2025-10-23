У Британії затримали трьох ймовірних російських шпигунів

Британська поліція повідомила про затримання трьох чоловіків, підозрюваних у сприянні іноземній розвідці, і що ймовірні злочини пов'язані з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Чоловіків віком 48, 45 та 44 років затримали за адресами у західному та центральному Лондоні. У їхніх помешканнях тривають обшуки, повідомила поліція, додавши, що розслідування проводить підрозділ із протидії тероризму.

"Ми спостерігаємо дедалі більше випадків, коли іноземні розвідувальні служби вербують так званих посередників, і ці арешти безпосередньо пов'язані з нашими зусиллями з припинення такої діяльності", – заявив Домінік Мерфі, керівник лондонського управління антитерористичної поліції.

Затримання відбулося відповідно до Закону про національну безпеку, ухваленого у 2023 році, який розширює можливості притягнення до відповідальності осіб, підозрюваних у шпигунстві.

Агентство зазначає, що затримання відбулися на тлі винесення вироків шістьом чоловікам за участь у підпалі підприємств, пов'язаних з Україною, у східному Лондоні минулого року. Підпал, за словами прокурорів, скоїли за наказом найманців групи Вагнера.