Зеленський закликав країни ЄС бути активними щодо потреб у ППО для України

Президент України Володимир Зеленський виступив на саміті Європейської ради. У промові він закликав країни Євросоюзу бути активними щодо потреб у протиповітряній обороні України.

Про це президент повідомив у промові перед засіданням Європейської ради.

Президент запропонував змінити порядок отримання озброєння: Україну мали б пропустити інші країни, особливо ті, в яких уже є системи ППО Patriot.

"Якщо отримаємо системи зараз, ми готові повернути або замінити їх, коли настане наша черга. Будь ласка, будьте гнучкими щодо наших потреб у ППО. У час війни порятунок життів має бути пріоритетом. Підтримка ППО має бути справді спільним європейським зусиллям. Коли вся Європа допомагає одному, виграє вся Європа", — сказав Зеленський.

Зеленський також повідомив, що не всі обіцяні внески з програми PURL були виконані.

"Програма PURL у жовтні покривала термінові потреби. Тепер потрібно зосередитися на листопаді, і не всі обіцяні внески надійшли. Будь ласка, прискоримо цей процес. Я також закликаю інші країни, які ще не долучилися, приєднатися. PURL не лише допомагає Україні, а й підтримує інтереси США в Європі, демонструючи, що Європа виконує свою частину роботи", — сказав президент.

22 жовтня у Швеції президент України Зеленський повідомляв, що Росія тисне на країни Європи, аби вони не брали участі у програмі PURL.