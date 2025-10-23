У ніч проти 23 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 92 зі 130 безпілотників, якими армія РФ атакувала Україну. Влучання БпЛА зафіксовано на 11 локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зокрема, там розповіли, що у ніч на 23 жовтня військо РФ атакувало 130 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Крим, близько 80 із них були "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 25 ударних БПЛА на 11 локаціях, а уламки збитих дронів зафіксовано ще на 11 локаціях.

У ПС додали, що наразі декілька безпілотників ще досі перебувають у повітряному просторі України.