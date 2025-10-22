Ціни на золото впали після рекордного зростання

Вартість золота на міжнародних ринках почала падати після рекордного зростання до 4300 доларів за унцію . Це падіння — найбільше за 12 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, падіння цін спричинив перепродаж золота через те, що метал почали перепродавати на біржі з остраху перед зростанням ціни.

Ціна на золото впала майже на 10%, а технічні індикатори вказували на те, що зростання цін, яке цього року побило послідовні рекорди, ймовірно, було перебільшеним.

Політика президента США Трампа щодо мит на імпорт до Америки та геополітична невизначеність через воєнні конфлікти підсилили зростання цін на дорогоцінні метали цього року. Центральні банки, які прагнуть диверсифікуватися, віддаляючись від долара, продовжують скуповувати, водночас спостерігається відтік коштів до біржових інвестиційних фондів, оскільки роздрібні інвестори намагаються долучитися до зростання.

Всього ціна на золото зростала з середини серпня на 55%. Та роздрібні інвестори не зацікавлені у подальшому її зростанні. Банки у США та Великій Британії очікують стабілізації цін на золото близько 4 тисяч доларів за унцію.