Ціна на золото вперше перевищила $4000 за унцію

Вартість золота 8 жовтня на світових ринках вперше перевищила позначку в $4000 за унцію . Інвестори активно купують дорогоцінний метал на тлі геополітичної та економічної невизначеності, а також очікувань зниження процентних ставок у США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Станом на 14:10 за Києвом спотова ціна зросла на 1,3% — до $4034,73 за унцію, тоді як грудневі ф’ючерси подорожчали до $4056,80. Срібло піднялося на 2,3% — до $48,91 за унцію, також наблизившись до історичного максимуму у $49,51.

Золото подорожчало на 54% від початку 2025 року після зростання на 27% у 2024-му. Серед ключових факторів аналітики називають слабкий долар, активні закупівлі центральними банками, приплив коштів у золоті ETF та збереження глобальних криз, зокрема воєн РФ проти України й на Близькому Сході.

За даними Всесвітньої ради із золота, від початку року інвестиції у золоті ETF у світі досягли $64 млрд, із них $17,3 млрд припало на вересень — рекордний показник за п’ять років.

Експерти очікують подальшого зростання цін. Зокрема, у Goldman Sachs та UBS підвищили прогнози, а в WisdomTree прогнозують подорожчання золота до $4530 за унцію до кінця третього кварталу 2026 року.