Українська ППО знешкодила 333 російські БпЛА і 16 ракет — Повітряні сили

У ніч проти 22 жовтня Росія завдала по Україні комбінованого повітряного удару із застосуванням уданих безпілотників різного типу, а також ракет повітряного та наземного базування. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 333 БпЛА та 16 ракет.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 433 засобів повітряного нападу:
- 405 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ АР Крим (близько 250 із них – "шахеди");
- 11 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл. — РФ, ТОТ Донеччини);
- 9 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків: Курська, Воронезька обл. — РФ, ТОТ Крим);
- 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Ростовської області РФ;
- 4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької області).
Зазначається, що основний напрямок атак припав на Київщину. Також постраждали Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряна оборона збила або подавила 3249 повітряних цілей:
- 333 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
- 8 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
У Повітряних силах додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння уламків на 19 локаціях.
Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", — додали у Повітряних силах.