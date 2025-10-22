Під час масованої російського повітряного удару по Україні у ніч на 22 жовтня Румунія піднімала у небо чотири винищувачі для патрулювання свого повітряного простору.

Про це повідомили у румунському Міноборони.

Зазначається, що системи спостереження заздалегідь виявили групу повітряних цілей, що рухалися в напрямку Кілійського рукава та району дельти Дунаю. Близько 00:50 ночі за місцевим часом два літаки F-16 з 86-ї авіабази Борча вилетіли для розслідування ситуації.

Повідомлялося про приблизно 10 вибухів на українській стороні в районі населених пунктів Ізмаїл та Кілія на Одещині, але безпілотники у повітряному просторі Румунії не виявлено.

Близько 02:35 ночі ще два винищувачі Eurofighter Typhoon злетіли з 57-ї авіабази імені Михайла Когелнічану для виконання посилених місій з патрулювання румунського неба.

За даними оборонного відомства країни, командувач місії мав попередній дозвіл на ураження повітряних цілей, якби вони залетіли у повітряний простір і загрожували безпеці громадян Румунії.

Фахівці Міноборони, МВС, а також розвідка Румунії дослідять румунський берег Дунаю, поблизу українських населених пунктів, на які були обстріляні, щоб оцінити ситуацію.

Також оборонне відомство атаку РФ й наголосило, такі дії загрожують "регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні".

"Такі інциденти демонструють неповагу РФ до норм міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО. Румунія залишається твердо відданою виконанню своїх зобов'язань як держава-член Альянсу та продовжуватиме тісно співпрацювати з партнерами та союзниками для моніторингу та захисту національного повітряного простору", — додали там.

Масована атака на України у ніч проти 22 жовтня

У ніч проти 22 жовтня військо РФ здійснило масовані удари по енергетичній інфраструктурі України. Під ударом опинилася низка міст. Зокрема, у шістьох районах Києва фіксують наслідки атаки росіян.

У Дніпровському районі сталася пожежа на 8-9 поверхах багатоповерхівки. В цьому районі є загибла людина. Ще десятьох людей врятували, а пожежу вдалося локалізувати.

У Деснянському районі дрон упав на відкритій території, попередньо, постраждалих нема. Також, попередньо, є влучання уламків у багатоповерхівку в Печерському районі.

"Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Пʼятеро постраждали. Усіх постраждалих медики госпіталізували. В тому числі — дворічну дитину", — написав мер Києва Віталій Кличко.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу сталися пожежі в багатоповерхівці та приватних будинках. 13 людей дістали поранення. Майже 2000 людей залишилися без електрики.

На Полтавщині зафіксовано прямі влучання та падіння уламків, унаслідок яких пошкоджено об’єкти нафтогазової інфраструктури в Миргородському районі. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. За його словами, жертв і постраждалих немає.

На Одещині уночі під ударом російських безпілотників опинився Ізмаїл. Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру. Критична інфраструктура функціонує. Поранених і загиблих немає, пожежі оперативно ліквідовано.

Також російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Влучання зафіксували у Кам'янському, Синельниківському, Самарівському, Павлоградському та Нікопольському районах. Є пошкодження інфраструктури та будинків місцевих.