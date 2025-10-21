У Раді не підтримали звернення про звання Героя України для Фаріон

Верховна Рада провалила голосування про звернення до президента Володимира Зеленського щодо надання мовознавиці Ірині Фаріон звання Героя України посмертно.

За направлення депутатського запиту до президента проголосували 189 депутатів при необхідних 226, повідомляє кореспондент Суспільного.

Під час голосування про попередню підтримку рішення "за" проголосували 199 парламентарів.

Ініціаторами звернення про надання Фаріон звання Героя України з відзначенням орденом посмертно є група депутатів.

Що відомо про вбивство Ірини Фаріон

Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Мовознавицю прооперували — її стан був критичним. За кілька годин у лікарні повідомили, що попри зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося.

21 липня правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві Фаріон. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку.

26 липня 18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у Галицькому районному суді Львова — тримання під вартою без права внесення застави. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя — це Вʼячеслав Зінченко. У Львівському апеляційному суді запобіжний захід для Зінченка залишили без змін.

В'ячеславу Зінченку інкримінували умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України). За даними Нацполіції, за це йому загрожує довічне позбавлення волі.

Прокурор Дмитро Петльований повідомив, що під час досудового розслідування було призначено понад 60 експертиз, допитано понад 1 500 людей та опрацьовано масив інформації з камер відеоспостереження.

Обвинувальний акт передали до суду 26 грудня 2024 року. Адвокат підсудного Ігор Сулима повідомив, що у справі є 30 томів. У суді вивчають відео з камер спостереження та результати експертиз. Зінченко перебуває під вартою.