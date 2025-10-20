Для британської армії розроблять нові повноваження для збиття безпілотників, що загрожують військовим базам країни. Сполучене Королівство також готове відправити свої війська в Україну, але не до лінії зіткнення.

Про це 20 жовтня повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, цитують Bloomberg і The Independent.

Про дрони над небом НАТО

Гілі зазначив, що з кінця Другої світової війни безпека Європи ще не була "під таким ризиком міждержавного конфлікту" і загрози, що постали перед Північноатлантичним альянсом, "вимагають від нас не просто координації наших сил, а готовності до об'єднання".

Об'єкти в повітряному просторі НАТО міністр назвав новою ерою загрози.

"Російська агресія загострилася і навіть поширилася далі на захід. Тут, у себе вдома, ми продовжуємо щодня захищатися від загроз, що походять як з морського дна, так і з кіберпростору", — каже урядовець.

The Independent із посиланням на джерела визначило, в чому буде полягати оновлення повноважень для британських військ. Якщо зараз солдати користуються обладнанням, що може відстежувати дрони, перехоплювати сигнали та перенаправляти БпЛА, то нові пропозиції дадуть службовцям змогу стріляти в дрони на місці. Зараз збивати дрони солдатам дозволено лише "за екстремальних обставин".

Хоча нові повноваження про збиття дронів на початковому етапі планують застосовувати лише над військовими об'єктами Британії, що уряд "не виключає можливості розширення цих повноважень" на інші важливі об'єкти, такі як аеропорти, кажуть джерела видання The Telegraph.

Про виробництво дронів-перехоплювачів з Україною

Гілі також розповів, що Велика Британія та Україна розпочнуть спільне виробництво дронів-перехоплювачів протягом декількох тижнів.

"Наступні роки будуть визначатися не тільки періодичною координацією дій збройних сил союзників, але й готовністю до спільного стримування", — сказав міністр оборони.

Та й загалом Британія прискорить фінансування виробництва дронів і подвоїть інвестиції в автономні системи — до понад 4 мільярдів фунтів стерлінгів (приблизно 5,36 млрд доларів — ред.) до 2029 року.

Про британські війська в Україні

Міністр Джо Гілі сказав, що Сполучене Королівство разом з іншими європейськими країнами планує розмістити війська в Україні "після підписання мирної угоди". Для відряджання військ Лондон готовий витратити понад $134 млн. Однак британські солдати будуть розміщені якомога далі від лінії фронту — вони навчатимуть Збройні сили України.

Нагадаємо, за підсумками саміту Коаліції охочих президент Франції Емманюель Макрон заявив, що 26 країн-учасниць погодилися відрядити своїх військових в Україну для створення гарантій безпеки.

За його словами, миротворчий контингент буде готовий до відряджання вже наступного дня після припинення вогню чи досягнення мирної угоди. Проте ці війська будуть розміщені не на лінії фронту і матимуть за мету запобігти повторній агресії з боку РФ. Президент України Володимир Зеленський тоді сказав, що йдеться про "тисячі" солдатів.