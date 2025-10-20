Потеплішає, але місцями дощитиме: якою буде погода в Україні 21 жовтня

У вівторок, 21 жовтня, у більшості областей України потеплішає. Також місцями пройдуть дощі.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря впродовж дня становитиме +9 — +13 градусів, на півдні та в західній частині +10 — +15 градусів. На північному сході буде холодніше — +7 — +9 градусів.

"Найближчої ночі найхолодніше буде в західних областях, заморозки 0-5 градусів, на решті території України вночі очікується +1 — +6 градусів, при проясненнях, за умов безхмарної погоди ймовірні заморозки 0-3 градуси", — каже Діденко.

Згідно з прогнозом синоптикині, дощі пройдуть у східних областях, на Черкащині, у Дніпрі з районами, а також на Сумщині, Полтавщині. На решті території України — без опадів, а на заході буде сонячно погода.

Діденко додала, що у Києві у вівторок опадів не передбачається. Найближчої ночі стовпчики термометрів показуватимуть +2 — +6 градусів, а вдень потеплішає до +10 градусів.