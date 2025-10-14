SpaceX здійснила 11-й запуск ракети Starship і посадила її в океані

SpaceX здійснила черговий запуск ракети Starship з полігону Starbase у Техасі (США). Це був 11-й політ системи, що складається з верхнього ступеня Starship та прискорювача Super Heavy.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Запуск відбувся 13 жовтня о 18:23 за центральним часом США (01:23 за Києвом 14 жовтня). Після виведення ступеня Starship на орбіту ракета-носій Super Heavy виконала м’яку посадку в Мексиканській затоці та самоліквідувалася. Сам апарат Starship після випробувальних маневрів і перевірки теплозахисних елементів приземлився в Індійському океані.

Це останній політ перед випробуванням модернізованої версії ракети, яку SpaceX планує застосовувати для місій на Місяць і Марс. Новий прототип буде обладнаний стикувальними адаптерами та іншими компонентами для проведення орбітальної дозаправки.

У NASA заявили, що запуск став важливим етапом підготовки до висадки американських астронавтів на південний полюс Місяця в межах програми Artemis. Висадку планують на 2027 рік.

Starship є найпотужнішою ракетою з усіх запущених, її також розглядають як ключовий інструмент для запуску важких супутників Starlink та для реалізації довгострокової мети SpaceX — відправки людей і вантажів на Марс.