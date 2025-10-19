Лідерка ультраправої партії Румунії S.O.S. Romania та євродепутатка Діана Йованович-Шошоаке заявила, що "переламає ноги" президенту України Володимиру Зеленському, якщо той спробує виступити у румунському парламенті.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Йованович-Шошоаке поїхала до столиці РФ на запрошення Міжнародної асоціації "Друзі Росії", очолюваної пропагандистом П'єтро Страмецці, де доєдналася до відкритої зустрічі цієї організації.

Під час виступу на заході політикиня згадала "напружені події" під час візиту Зеленського до Бухареста в жовтні 2023 року, стверджуючи, що саме вона "зірвала" його звернення до румунських парламентарів.

"Якщо він наважиться прийти до мого парламенту, я йому ноги переламаю! Нехай не наважується виголошувати промову в моєму парламенті. Чому я кажу "мій парламент"? Тому що Конституція Румунії говорить, що ми, парламентарі, є представниками румунського народу, єдиними, хто може представляти суверенітет румунського народу. Я зобов'язана перед румунами захищати суверенітет і незалежність моєї країни й реагувати на ворогів мого народу", — заявила вона.

Румунська депутатка також розповіла про нібито понад "мільйон румунів", що живуть в Україні, і поскаржилася на утиски їхніх прав, мовляв, їм "не дозволяють розмовляти румунською мовою" та молитися, бо для них "заборонене православ'я".

У дописі Йованович-Шошоаке також йдеться, що зустріч "завершилася оплесками", а її учасники "оцінили силу виступу, чіткість аргументів і глибину християнського та націоналістичного послання" від євродепутатки.

Новина доповнюється...