З села Богданівка на Дніпропетровщині, що за 14 кілометрів від лінії фронту, дедалі більше людей виїжджає через російські обстріли. За словами місцевих жителів, після однієї з нещодавніх атак по сусідній Межовій у селі не було світла майже два місяці. Також є перебої зі звʼязком та водою.

Місцева жителька Ніна каже, що попри те, що через постійні обстріли страшно — їм з чоловіком їхати немає куди.

"Страшно, звісно. Страшно, а їхати нікуди в нас немає. Рідні немає на цьому боці ніде, щоб допомогли нам. Квартири дорогі дуже. В Першотравенську (Шахтарське — ред.) одна внучка знімає — 8000, друга — 10 000, а третя — 15 000. Плюс комуналка. Де їх брати такі гроші?", — розповіла жінка.

Як живуть у Богданівці ті, хто залишається, та чи збираються вони евакуюватися — дізналися кореспонденти редакції Суспільне Дніпро.